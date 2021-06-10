بترا: ملك الأردن يعلن تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية

كتب محمد جمال



وأضاف الديوان أن الملك عبد الله، وجه رسالة إلى الرفاعى، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة التي ستكون مهمتها "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابى".

يذكر أن، أحيا العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية وعيد الجيش الأردنيّ الذي يحتفل به الأردنيون في العاشر من شهر يونيو من كلِ عام، ونشر الملك عبد الله صورة له من الذكريات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وهو يخدم خلال فترة شبابه في الجيش الأردني.



الملك عبد الله على تويتر

وعلق العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، على ذكريات الصورة قائلا: "رؤية رفاق السلاح ونحن نحتفل بيوم الجيش أعادتني إلى أيام غالية على قلبي خلال خدمتي مع العديد منهم في جيشنا العربي المصطفوي. أنتم درع الوطن المنيع وحَمَلة إرث المؤسسين الذين قادوا مسيرة استقلال الأردن وبنائه. نؤدي التحية لكم في يومكم".



الملك عبد الله خلال خدمة الجيش

وتتعدَّد أشكال الاحتفال بعيد الجيش الأردنيّ لدى الأردنيين؛ وذلك تقديراً وفخراً لما يقدِّمه هذا الجيش من أجل الحفاظ على أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، وتشهد الاحتفالات كل عام إلقاء الملك كلمة شُكر لأفراد الجيش الأردنيّ، تقديراً لجهودهم المبذولة لحفاظهم على حِمَى الوطن، ثم تقديم التحية والتهنئة للملك الاردني من قِبل المسؤولين والوزراء، ثمّ لأفراد الجيش الأردني.

كما تنظم الاحتفالات في المواقع العسكريّة، ورفع علم المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وصورة الملك، وإلقاء القصائد والكلمات التي تصف تضحيّات الجيش الأردنيّ، والمعارك الحربيّة التي خاضها هذا الجيش في سبيل رفعة الوطن، إضافة إلى تكريم المُصابين الذين تضرروا بسبب الحروب، مما سبب عدم تمكِّنهم من إكمال مسيرتهم في خدمة الوطن، ومساعدة أبناء الشهداء الّذين دفعوا حياتهم ثمنًا للدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.