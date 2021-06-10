بايدن يحذر جونسون من تعريض أيرلندا للخطر.. و"BBC": يتأثر بأصوله الإيرلندية

كتبت: نهال أبو السعود

سيقوم جو بايدن بتوجيه تحذير بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أول اجتماع لهما وجهاً لوجه اليوم قبل بدء قمة مجموعة السبع ، ويطلب من رئيس الوزراء البريطاني عدم تعريض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر.

قالت بي بي سي، في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير ، سيلتقي الرئيس الأمريكي مع جونسون في خليج كاربيس بعد يوم من انتهاء المحادثات بين مسؤولي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "كان الرئيس بايدن واضحًا تمامًا بشأن إيمانه الراسخ باتفاقية الجمعة العظيمة كأساس للتعايش السلمي في أيرلندا الشمالية"، وأضاف: "أي خطوات تعرضها للخطر أو تقوضها لن ترحب بها الولايات المتحدة".

كما سيؤكد بايدن على ضرورة "الوقوف خلف" بروتوكول أيرلندا الشمالية، وسيناقشون السفر عبر المحيط الأطلسي و "ميثاق الأطلسي" الجديد الذي يهدف إلى إنعاش العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بالإضافة الى الخلاف المستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الفحوصات التنظيمية للسلع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى من المرجح أيضًا أن يظهر بقوة في المناقشات الدبلوماسية في الأيام المقبلة.

لدى الرئيس بايدن اهتمام وثيق بأيرلندا ، نظرًا لجذور أجداده ، وقد حذر من أن اتفاقية الجمعة العظيمة يجب ألا تتعرض للخطر بسبب الخلافات حول التجارة.

حذر رجال الأعمال والسياسيون في إيرلندا الشمالية من أن النزاع التجاري يسبب قلقًا سياسيًا وعدم استقرار في الفترة التي تسبق موسم المسيرة الشهر المقبل ، وهي نقطة اشتعال تاريخية بين المجتمعات الموالية والقومية.