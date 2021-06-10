باكستان: تطعيم 10 ملايين شخص ضد فيروس "كورونا" حتى الآن

(أ .ش.أ)

قال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، أسد عمر ، إن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في البلاد حققت إنجازًا بارزًا حتى الآن، حيث تم تطعيم 10 ملايين شخص بلقاح ضد "كورونا" من إجمالي عدد السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتطعيم 70 مليون شخص بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى ارتفاع مؤشر التسجيل للحصول على التطعيم، حيث يسجل يوميًا حوالي 350 ألف شخص فيما يتم تطعيم أكثر من 300 ألف شخص يوميًا بالجرعة الأولى.

وقال وزير التخطيط الباكستاني إنه لا تزال هناك حاجة لزيادة تعزيز جهود الدولة في زيادة معدل التطعيمات يوميا، مشيرًا إلى أن قرارات رفع القيود عن القطاعات المختلفة كانت خاضعة لوتيرة حملة التطعيم الوطنية، حيث ستساعد زيادة التطعيم على الانتعاش السريع لجميع القطاعات المغلقة.

وأوضح عمر أن العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني كانت تتحمل عبء عمليات الإغلاق بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتواجه آثارًا خطيرة بسبب الإغلاق المستمر، قائلاً : "علينا حماية سبل عيش المواطنين التي تواجه الإجهاد وخطر البطالة بسبب كورونا، وكذلك ضمان الأمن الصحي من الوباء".

وسجلت باكستان 1118 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 939 ألفًا و131 حالة.