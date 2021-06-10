اليوم السابع
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انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة الأقصر السبت وسط إجراءات احترازية مشددة

الخميس، 10 يونيو 2021 08:00 م
انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة الأقصر السبت وسط إجراءات احترازية مشددة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تنطلق فعاليات امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأقصر، بعد غد السبت، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عدة جولات تفقدية بكافة الكليات للوقوف على استعدادات كل كلية والتأكد من توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب بما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات إسعاف، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الكليات وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وشدد الدكتور محمد محجوب، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة حتى يمكن اعلان النتيجة عقب انتهاء الامتحانات.


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