انتهاء الموجة الحارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 10 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث يشهد الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الخميس 10 يونيو:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- يوم الجمعة 11 يونيو:



اعتبارا من الجمعة انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- يوم السبت 12 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .



- يوم الأحد 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



- يوم الإثنين 14 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد



- يوم الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد







