اليوم السابع
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الهلال الأحمر المصرى: خففنا على الفلسطينيين آثار كارثة القصف.. والدعم مستمر

الخميس، 10 يونيو 2021 08:30 م
الهلال الأحمر المصرى: خففنا على الفلسطينيين آثار كارثة القصف.. والدعم مستمر رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى، إن الدولة المصرية نجحت في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة أثناء القصف وبعد توقف إطلاق النار، وكل المساهمات المصرية ساعدت الفلسطينيين وخففت عنهم آثار الكارثة التي واجهوها.

وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الإمدادات والمساهمات المصرية مستمرة، وتم تلبية جزء كبير من المستلزمات الطبية في قطاع غزة وفى غضون أسبوع سيكون المجال الصحى في القطاع قد استعاد توازنه إلى حد كبير.

واستمرارا لدعم الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التى وقعت فى قطاع غزة، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، انطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التى قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع.

جاء ذلك بحضور لوران دي بوك رئيس منظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى وسفراء وممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان وفنلندا والاتحاد الاوروبي، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات.

وتضمنت قافلة المساعدات 60 طنا من المستلزمات الطبية والمعيشية والأجهزة والمواد الغذائية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار المساعي الجاهدة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصرى للتنسيق بين الجانب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني والشركاء المحليين والدوليين لتسليم المساعدات التي يتم التبرع بها لخدمة المواطنين الفلسطينين المتضررين والمساعدة في تقليل أثر الأضرار على المجتمع الفلسطيني.


رامي الناظر

المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى

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