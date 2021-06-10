المطران الجديد للكنيسة الأسقفية: نأمل فى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية

كتب: محمد الأحمدى

تحدث المطران سامى فوزى المطران الجديد للكنيسة الأسقفية عن القوانين المتعلقة بالمسيحيين في مصر حيث قال: نأمل في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ولدينا دستور ينص على إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ولدينا لجنة أحوال شخصية تدرس الحالات وهناك أسباب مثل علة الزنا وتغيير الدين أو تغيير الملة، مضيفًا؛ قانون بناء الكنائس خطوة شجاعة جدًا وكان هناك في السبعينيات مشاكل كبيرة جدًا مثل الشروط العشرة للعزبي باشا وتقرير جمال العطيفي وتوصياته في هذا الأمر.



وعن علاقته بالكنائس الأخرى: علاقاتنا قوية مع كافة الكنائس البطريرك إبراهيم إسحق والبابا تواضروس وكذلك الكنيسة الإنجيلية وهذا لا يعني إن هويتنا تذوب في الأخر مضيفًا: الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتقويم الشرقي وباقي الكنائس تحتفل بالتقويم الغربي متسائلا: هل من الممكن أن تتخلى الكنائس عن هذا التقويم؟ نحن نتمنى ذلك.



وجدد المطران إشارته إلى مشروع معًا من أجل تنمية مصر مؤكدا: الهدف منه هو توعية المجتمع لكي يعيش المسلمون والأقباط معا وكنا نصطحب شبابا من أديان مختلفة من أجل ذلك لافتا: نحلم أن نؤسس مدرسة في العاصمة الإدارية والكنيسة الأسقفية لديها خبرات كبيرة في مجال التعليم.