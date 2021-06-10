اللقاحات والضريبة وبريكست.. أهم القضايا أمام قادة مجموعة السبع

كتبت: نهال أبو السعود

يجتمع زعماء العالم في قمة مجموعة السبع في كورنوال البريطانية هذا الأسبوع، ورصدت صحيفة الجارديان عدد من الموضوعات الرئيسية التي ستتضمنها الاجتماعات المرتقبة.

جاءت اللقاحات على رأس القائمة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رغبته في رؤية العالم بأكمله يتم تطعيمه بحلول نهاية عام 2022 ، لكنه قدم تفاصيل ضئيلة حول الكيفية التي تود المملكة المتحدة حدوث ذلك.

كتب أكثر من 200 من قادة العالم ووزراء الخارجية سابقين إلى قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع ، يحثونهم فيه على الموافقة على تلبية ثلثي تكلفة توسيع التطعيمات وذا نم القيام بذلك سيكون إرثًا ملموسًا من قمة كورنوال.

في ما اعتبره الكثيرون علامة تبعث على الأمل لعودة التعددية ، وقع وزراء مالية مجموعة السبع اتفاقية تاريخية في لندن الأسبوع الماضي ، مما وضع الأساس لنظام ضريبي عالمي أكثر صرامة.

يهدف النظام الجديد إلى السماح للحكومات بفرض ضرائب على الشركات الأكثر ربحية أينما تربح عائدًا، بدلاً من السماح للشركات متعددة الجنسيات بممارسة ولاية قضائية ضد ولاية أخرى ؛ ويحدد معدل 15% كحد أدنى.

هناك أيضًا مخاوف بشأن كيفية تقسيم الإيرادات الناتجة بين مجموعة الدول السبع والدول النامية ، والمدة التي قد يستغرقها التنفيذ.

سلط بوريس جونسون الضوء على أهمية تعليم الفتيات ، واصفا إياه بـ "سكين الجيش السويسري" الذي يساعد على حل مجموعة من قضايا التنمية الأخرى، لكن يواجه جونسون بعض الانتقادات بسبب قراراه بتخفيض المساعدات.

قال حزب العمال إنه يود أن يرى جونسون يعيد تأكيد التزامه بهدف 0.7% - لكن هذا يبدو مستبعدًا إلى حد كبير، قد تضغط المملكة المتحدة على الدول الأخرى لتتعهد بالمساعدة في تعزيز تعليم الفتيات.

وبحسب التقرير، ستكون المناقشات حول حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وبينما يُوصف العمل المناخي بأنه أحد التوجهات المركزية لقمة مجموعة السبع فإن الخطر يكمن في أنه مع وجود قضايا مثل Covid واللقاحات وهيمنة ضريبة الشركات ، فإن النتيجة الوحيدة هي المزيد من الكلمات اللطيفة في بيان نهاية القمة.

كما اشارت الصحيفة ان جونسون لا يريد أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على طاولة النقاش، لكن وزير بريكست ، اللورد فروست ، سوف يسافر إلى كورنوال ، في إشارة إلى أنه سيكون من المستحيل تجنب هذه المشكلة.