الكويت تخفض قيود كورونا وتسمح بعودة النشاط الرياضى بالاتحادات والأندية

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية السماح بعودة النشاط الرياضي والتدريبات للاعبين واللاعبات بمختلف الفئات السنية لكل الاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة واللجان الرياضية اعتبارًا من اليوم بعد توقف أكثر من 15 شهرًا بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ اليوم - أن هذا القرار يأتي في إطار الالتزام الكامل من هذه الاتحادات والأندية باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة الكويتية والتقيد بتعليمات اللجنة بهذا الشأن.

وأضافت أن هذا القرار يأتي أيضا امتدادًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية المكلفة بتقييم ومتابعة الأوضاع الصحية الراهنة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وشددت على الأندية والاتحادات الرياضية بضرورة تطبيق كل الاحترازات والاشتراطات الصحية؛ لضمان سلامة لاعبيهم لاسيما أنهم من صغار السن مما يسمح لهم بالاستعداد مبكرا للموسم الرياضي.