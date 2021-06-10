"القومى للمرأة" بالمنوفية ينظم تدريبا للرائدات والواعظات للقضاء على ختان الإناث

المنوفية - محمد فتحى

نظم المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الموافق 10 يونيو 2021 دورة تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء لجان الحماية، وذلك فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سحر عبد الستار إمام مقررة الفرع بمحافظة المنوفية وعميدة كلية الحقوق جامعة السادات والدكتور فريدة عزيز قنديل مقرر مناوب وعضواته وبمشاركة 50 من الرائدات الريفيات بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.



جانب-من-التدريب-على-مواجهة-ختان-الاناث-(1)



جانب-من-التدريب-على-مواجهة-ختان-الاناث-(2)