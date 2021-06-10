اليوم السابع
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القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

الخميس، 10 يونيو 2021 03:56 م
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية.
 
اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية ، وإشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.
 
تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة  المصرية والفرنسية.

تدريبات مشتركه

القوات الجويه

فرنسا ومصر

القوات المسلحه

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