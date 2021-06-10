القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية فى شبرا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من عامل و مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة".

وأضافا بتصرفهما فى الدراجتان المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بالقليوبية - له معلومات جنائية) مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته (الدراجتان المُبلغ بسرقتهما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة") .

وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتان من المتهمان نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتان من متحصلات حوادث سرقة، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.