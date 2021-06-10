القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" ضحية "لقمة العيش" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية، القبض علي المتهمين بقتل سائق توك توك قبل عدة أيام وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارًا من المقدم محمد البرماوي رئيس مباحث فايد يفيد إبلاغ أحد المواطنين بتغيب نجله منذ ثلاثة أيام وعدم عودته إلي المنزل، وقال الأب في محضر الشرطة إن نجله 1 عامًا، ويعمل سائق توك توك ومقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد البرماوي، رئيس مباحث فايد ومعاونيه محمود منصور وعلي طه لكشف لغز القضية، وتوصلت تحريات البحث إلي أن شخصين استقلا التوك توك مع الشاب وطلبا منه توصيلهما إلي منطقة قرب القصاصين إلا انهما قررا التخلص منه للحصول علي التوك توك.

واعتدى المتهمين علي المجني عليه بآلة حادة تسببت في وفاته ثم ألقو بجثمانه في ترعة الإسماعيلية قرب منطقة "العباسة" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

ونجحت مأمورية مكبرة ضمت ضباط مباحث فايد ووحدة مباحث التل الكبير من تحديد هوية المتهمين والقاء القبض عليهما واعترفا بتفاصيل ارتكابهما للواقعة، بعد أن تم تتبع هاتف محمول المجنى عليه، وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء الـ "توك توك" بالقاهرة، وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبطه، فيما تم اخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهمين، بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة التكاتك، وبيعها فى القاهرة.

وكان فريق من النيابة العامة، انتقل لفحص الجثة عقب استخراجها من الترعة قرب مدينة القصاصين علي طريق "الإسماعيلية – الزقازيق"، الزراعي، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان بمشرحة مستشفى القصاصين وانتداب الطبيب الشرعي لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، قبل أن تصرح بدفن الجثمان.

وقالت نادية محمد إسماعيل، والدة الضحية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن آخر تواصل مع نجلها الوحيد كان يوم 17 رمضان، مشيرة إلي أن نجلها محمد كان يعمل سائق علي توك توك، لا يملكه عقب عودته من عمله في أحدى مصانع مدينة العاشر من رمضان، لمساعدته والده ووالدته كبار السن، خاصة والدة لديه أمراض مزمنة ولا يقدر علي العمل، ويوم الحادث، أجرت به اتصال للأطمئنان عليه، وأكد أنه سوف يعود إلي المنزل بسبب عدم قدرته علي مواصلة العمل بسبب الصيام، لكن تأخر عن العودة وتم الاتصال به واكتشفت أن هاتفه مغلق، وتم البحث عليه ولم يتم التوصل لأى شيئ، وبعد ثلاث أيام من اختفائه تم تحرير محضر بالاحتفاء.

وقال مصطفي رشوان والد الضحية، أنه عقب تحرير المحضر يوم 20 رمضان، استمر البحث عن نجله لكن دون فائدة ولم يتم التوصل لأى شيئ حتى جاء اتصال له من مركز الشرطة، رابع يوم العيد بأنه تم القبض علي مرتكبى الجريمة، وتعرف صاحب التوك توك، الذى كان يعمل عليه نجله، واستمله، واعترف الجناه، بقيامهم باستدراج نجله بهدف سرقة التوك توك، وقام الجناه بقتله وتقيده من رجله ويده ووضعه داخل جوال وتم إلقائه في ترعة الإسماعيلية بالعباسية قرب مدينة التل الكبير.

وأكد والد الطفل، أنه تم البحث عليه كثيرًا لكن دون جدوى حيث لم يتم العثور عليه من قبل الغطاسين، واكتشف أمس الأهالي الجثمان، مقيدة داخل جوال بالترعة، وتم استلام الجثمان ودفنه.

وطالب الأب والأم، بسرعة القصاص من الجناه وتنفيذ فيهم حكم الإعدام، حتى تبرد نارهم.

كان قد عثر أهالي مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية علي جثة سائق توك توك، يبلغ من العمر 19 عامًا، بترعة الإسماعيلية.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثمان شاب يدعي محمد مصطفى رشوان 19 عام، مقيم بمركز سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وقالت مصادر أمنية أن الشاب مبلغ بتغيبه منذ حوالي شهرين تقريبًا في محضر شرطة بمركز ومدينة فايد.

وانتقل ضباط البحث الجنائى بمركز ومدينة التل الكبير ومركز فايد بالإسماعيلية لمعاينة الجثمان فيما تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلي مشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي جثمان الشاب لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان معرفة سبب الوفاة، قبل أن تصرح بالدفن.