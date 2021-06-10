اليوم السابع
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العثور على جثة طفل بجوار ترعة قرية المريج فى شبين القناطر بالقليوبية

الخميس، 10 يونيو 2021 01:13 م
العثور على جثة طفل بجوار ترعة قرية المريج فى شبين القناطر بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفل 5 سنوات، بجانب ترعة المريج بقرية المريج التابعة لدائرة مركز شبين القناطر، وذلك بعد تغيبه عدة أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طفل "م . ع . ج"، 5 سنوات، مُقيم قرية المريج دائرة المركز، على جانب ترعة القرية.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعلى الفور تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين القناطر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتشكل فريق بحثى لسرعة كشف ملابسات الجريمة، والتعرف على الجانى وسرعة ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما أمرت نيابة شبين القناطر بانتداب الطب الشرعى والمعمل الجنائى لإعمال الصفة التشريحية للمجنى عليه والتعرف على سبب الوفاة، وسيتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من تشريح الجثة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبين القناطر

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العثور على جثة طفل

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