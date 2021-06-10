العثور على جثة شاب وسط منطقة زراعية فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في منشأة القناطر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشخص ملقاة وسط منطقة زراعية، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.