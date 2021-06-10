الصحة تؤكد: لا توجد رسوم لتقديم التطعيم بلقاحات كورونا فى المنازل

كتب محسن البديوي

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقدم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا في المنازل لغير القادرين على مستوى الجمهورية بالكامل، مشيرًا إلى أن الانتقال والزيارة يكون بالمجان.



وأضاف مستشار وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن مصابي الإعاقات الحركية يمكنهم التسجيل بطريقة عادية على موقع اللقاحات، ثم يتصلوا بـ"الكول سنتر" بعدما ترد إليها رسالة بأن عليه أن يحصل على التطعيم من المركز.



وأوضح أنه سيجرى إخبارهم بعد ذلك بأنها غير قادرة على الذهاب إلى هناك، ليبلغ "الكول سنتر" الوحدة المسؤولة ويتم التواصل مع الحالة تليفونيا لإرسال فريق للتطعيم المنزلي دون أي رسوم.