اليوم السابع
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السيطرة على حريق مصنع أثاث وأخشاب فى الهرم دون إصابات

الخميس، 10 يونيو 2021 12:29 م
السيطرة على حريق مصنع أثاث وأخشاب فى الهرم دون إصابات سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع أثاث منزلي بمنطقة الهرم، بدون وقوع أى إصابات، حيث تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الدفاع المدنى كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

 

وتبين من خلال الفحص المبدئى، أن المصنع على مساحة 1000 متر، وامتداد النيران إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع.


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