السكة الحديد: وصول 407 عربات روسية ومجرية حتى الآن من صفقة الـ1300 عربة

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد وصول 407 عربات روسية ومجرية جديدة حتى الآن من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

والعربات الجديدة التى وصلت عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وصلت على دفعات شهرية بمتوسط 35 عربة شهريا، وتم الدفع بها للعمل على الخطوط الرئيسية.

صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.