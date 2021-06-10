اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: وصول 407 عربات روسية ومجرية حتى الآن من صفقة الـ1300 عربة

الخميس، 10 يونيو 2021 02:00 ص
السكة الحديد: وصول 407 عربات روسية ومجرية حتى الآن من صفقة الـ1300 عربة القطارات الروسية - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة السكة الحديد وصول 407 عربات روسية ومجرية جديدة حتى الآن من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة  مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

والعربات الجديدة التى وصلت عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وصلت على دفعات شهرية بمتوسط 35 عربة شهريا، وتم الدفع بها للعمل على الخطوط الرئيسية.

صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.


السكة الحديد

القطارات الروسية

حركة القطارات

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موائد الزعماء ورؤساء الدول فى مطاعم القطارات الروسية

الجمعة، 28 مايو 2021 06:00 ص

كيف تستخرج اشتراك بالقطارات الروسية الجديدة فى 8 خطوات؟

السبت، 22 مايو 2021 08:00 ص

نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 8 معلومات

السبت، 15 مايو 2021 05:06 ص

مواعيد القطارات الروسية الجديدة العاملة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 ص

السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بخط الصعيد بالقطارات الروسية الجديدة

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص

السكة الحديد تبدأ تفعيل نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة