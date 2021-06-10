اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تعيد افتتاح 11 مسجدا بعد تعقيمها لمواجهة "كورونا"

الخميس، 10 يونيو 2021 02:30 م
السعودية تعيد افتتاح 11 مسجدا بعد تعقيمها لمواجهة "كورونا" تعقيم مساجد - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السعودية إعادة افتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بفيروس "كورونا" بين المصلين؛ ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 124 يوما 1536 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة فيروس "كورونا" وحرصًا على سلامة المواطنين.. داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي 5 مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.

 


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