السعودية تستضيف "إعلان السلام بأفغانستان" اليوم

إيمان حنا

تستضيف رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة اليوم الخميس ، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية. وفق وكالة الانباء السعودية.

يأتي هذا الملتقى التاريخي إيماناً بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية مشمولاً بالدعم والرعاية الكبيرة من محضن القدسية والريادة الإسلامية المملكة العربية السعودية، خاصة أن هذا الصراع المرير الذي طال أمده يتغذى على التطرف والجهل والعنصرية والتعصب، ولا بد أن يواجه بالعلم والوعي وإنارة الفكر وإحياء مشاعر الإيمان الخاشعة النقية ومبادئ الإسلام الرفيعة، الدافعة لإيقاد عزائم الخير وإخماد نزعات الشر ونزغات الشيطان بين الفرقاء ما يؤكد أهمية دور العلماء الربانيين في إخماد الفتنة وهو ما سيتم بعون الله التوافق عليه إيذاناً بانطلاق هذه المصالحة بسلامها ووئامها الأخوي.

وتنطلق أعمال المؤتمر من جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة قبلة المسلمين الجامعة، استشعاراً من رابطة العالم الإسلامي لمسؤوليتها التاريخية، كحاضنة للشعوب الإسلامية والمظلة المؤسسية لعلماء ومفكري الأمة الإسلامية المنضوين تحت لوائها، والممثلة لقضايا الأمة، والحريصة على تحقيق وحدتها وتضامن تنوعها ووئامه، وأمن مجتمعاتها وصيانة أرواح أفرادها، وترجمةً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها التي تحمل الرحمة والسلام للعالمين من القبلة الجامعة للمسلمين "الكعبة المشرفة" في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وقد ميز هذا اللقاء التاريخي أنه يأتي برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.