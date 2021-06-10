اليوم السابع
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السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسيدة قتلت زوجها دفاعا عن النفس فى قنا

الخميس، 10 يونيو 2021 11:48 ص
السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسيدة قتلت زوجها دفاعا عن النفس فى قنا هيئة المحكمة
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن مع الشغل عاما مع إيقاف التنفيذ لربة منزل بتهمة قتل زوجها بطعنة بـ"سكين".

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 حينما استقبلت مستشفى قفط التعليمى مصابًا بجرح نافذ فى الصدر وذلك بعد مشاجرة بين "بسمة.أ" 27 عاما، وزوجها "سيد.د" قامت بطعنه بآلة حادة.

وكشفت التحقيقات أنه حال عودة الزوجة إلى منزل زوجها حدثت مشاجرة بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب، فهربت منه، إلا أنه لاحقها واستمر فى الاعتداء عليها بالضرب، فأسرعت إلى المطبخ الخاص بالمنزل، وحال استمراره فى الضرب، أمسكت "سكين المطبخ" المتواجد على الرخام، وقامت بتهديده والتلويح به لإبعاده إلا أنها طعنته أثناء ذلك طعنة واحدة، وأحدثت إصابته وسقط عقب ذلك أرضا.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 979 لسنة 2020 والتى قضت بالسجن عام مع الشغل مع إيقاف التنفيذ، كون المتهمة كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس.


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