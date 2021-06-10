السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدعوى لمقاومة السلطات العامة، وتهمة ترويج ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى.

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.