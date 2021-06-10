الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد ندوة فى ضيافة اليوم السابع

كتب مدحت وهبة - تصوير سامى وهيب

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم، الخميس، بمقر مؤسسة اليوم السابع، للحديث عن أبرز الملفات والإنجازات التى قامت بها الوزارة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



وتفقدت القباج صالة تحرير اليوم السابع، بصحبة الكاتب الصحفى الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، حيث أثنت الوزيرة على ما يقدمه "اليوم السابع" من أخبار حصرية وانفرادات، جعلته فى مقدمة المؤسسات الصحفية، وسوف ينشر اليوم السابع لاحقاً نص ندوة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.

