اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد ندوة فى ضيافة اليوم السابع

الخميس، 10 يونيو 2021 02:59 م
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد ندوة فى ضيافة اليوم السابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع
كتب مدحت وهبة - تصوير سامى وهيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم، الخميس، بمقر مؤسسة اليوم السابع، للحديث عن أبرز الملفات والإنجازات التى قامت بها الوزارة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتفقدت القباج صالة تحرير اليوم السابع، بصحبة الكاتب الصحفى الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، حيث أثنت الوزيرة على ما يقدمه "اليوم السابع" من أخبار حصرية وانفرادات، جعلته فى مقدمة المؤسسات الصحفية، وسوف ينشر اليوم السابع لاحقاً نص ندوة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.
 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (1)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (2)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (3)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (4)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (5)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (6)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (7)
 

 

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة اليوم (8)
 

 


نيفين القباج

وزارة التضامن

وزيرة التضامن

اليوم السابع

اكرم القصاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة