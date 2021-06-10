وأعلنت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم /الخميس/ - أن مقاتلة من طراز (سو-35) أقلعت بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق مياه المحيط الهادئ صوب حدود البلاد.



وأضافت أن الهدف هو طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "بوينج أر سي-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكى، ورافقتها المقاتلة الروسية فوق مياه المحيط الهادئ.



وأشارت إلى أنه بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران وابتعدت عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، مشددا على أن طلعتها نفذت بالتوافق الصارم مع المعايير الدولية للملاحة الجوية.