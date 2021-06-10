اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم أوكار تجارة المخدرات فى القاهرة والمحافظات

الخميس، 10 يونيو 2021 11:49 ص
الداخلية تداهم أوكار تجارة المخدرات فى القاهرة والمحافظات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 13 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الهيروين -الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض - 2ميزان ) بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالقاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدرى البودر والأيس - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بالجيزة، وضبط (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية)  بالسويس، وضبط (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص)  بالدقهلية، وضبط (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لهما معلومات جنائية) بالشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص ، له معلومات جنائية)  بمطروح، وضبط (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية)  بالمنيا، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية) .


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الحوادث

مخدرات

تهريب المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة