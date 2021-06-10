الداخلية تداهم أوكار تجارة المخدرات فى القاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 13 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الهيروين -الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض - 2ميزان ) بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالقاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدرى البودر والأيس - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بالجيزة، وضبط (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالسويس، وضبط (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص) بالدقهلية، وضبط (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لهما معلومات جنائية) بالشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص ، له معلومات جنائية) بمطروح، وضبط (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بالمنيا، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية) .