الخارجية الأمريكية: هجمات الأربعاء فى العراق لم تسبب أضراراً كبيرة بالمنشآت



وكانت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، التي تضم متعاقدين أميريكيين، وقاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي، تعرضتا إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.



وأكد برايس خلال المؤتمر الصحفى اليومى للوزارة، أن الولايات المتحدة "ما زالت تحقق في الهجومين".