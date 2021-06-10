الخارجية الأمريكية: هجمات الأربعاء فى العراق لم تسبب أضراراً كبيرة بالمنشآت

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، إن "هجمات أمس (الأربعاء) في العراق لم تتسبب في أضرار كبيرة بالمنشآت، وأن عدداً صغيراً من الأفراد تلقوا العلاج نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الهجمات.
وكانت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، التي تضم متعاقدين أميريكيين، وقاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي، تعرضتا إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.
وأكد برايس خلال المؤتمر الصحفى اليومى للوزارة، أن الولايات المتحدة "ما زالت تحقق في الهجومين".
يذكرأن، أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على موقع تويتر، عن تقديم مكافأة "تصل إلى 3 ملايين دولار" لقاء "معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية" فى العراق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية"، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.
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