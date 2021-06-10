الجزائر تمنع التجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع لتأمين انتخابات 12 يونيو

كتب محمد جمال

أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائرى في بيان، الخميس، جملة من التدابير لتأمين الانتخابات التشريعية فى 12 يونيو الجارى.



وجاء في البيان بحسب وسائل إعلام جزائرية أن "المديرية العامة للأمن الوطنى، سطرت مخططاً لمرافقة سير تشريعيات 12 جوان، إذ تقرر وضع تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص مصالح الشرطة، مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع".



وأوضحت المديرية أنها "أسندت إلى فرق التشكيل، مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي".



وأضاف ذات المصدر أنه "سيتم تطبيق تدابير منع الوقوف والتوقف للمركبات، وكذك التجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من كوفيد 19".