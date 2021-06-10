اليوم السابع
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التضامن تواصل صرف معاشات يونيو لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الخميس، 10 يونيو 2021 01:00 م
التضامن تواصل صرف معاشات يونيو لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، حيث  يتم الصرف بشكل منظم منعا للتكدس وسط  كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى  وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى،  كانت قد  وجهت ببدء صرف معاشات يونيو للعملاء اعتبارا من بداية شهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
 


التضامن

معاشات يونيو من بنك ناصر

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