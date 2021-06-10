التحفظ على سائق فى واقعة مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة فى ترعة بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على سائق السيارة فى واقعة مصرع العروسين وشقيقة العروسة، مساء اليوم، غرقا بمياه مصرف المشروع بنطاق ناحية قرية طحلة بردين، وتم نجاة السائق وشقيقة العريس.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع، وتم انتشال جثمان العروسة، وشقيقتها بمعرفة الأهالى، فيما قام ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية، بانتشال جثة العريس بمياه المصرف، وتم نجاة شقيقة العريس، فيما تم التحفظ على السائق وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.