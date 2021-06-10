البيت الأبيض: واشنطن اشترت 500 مليون جرعة من "فايزر" وستتبرع بهم دولياً

واشنطن أ ش أ

قال البيت الأبيض فى الولايات المتحدة، إن واشنطن قد قامت بشراء 500 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا وأنها تعتزم التبرع بهم على مستوى العالم.

وأضاف البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن تنوى توزيع 200 مليون من هذه اللقاحات خلال العام الجاري.

وأكدت واشنطن أن العدد الباقى وهو 300 مليون سيتم توزيعه العام المقبل.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد ذكرت مؤخراً أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 174 مليونا و8 آلاف و52 حالة. وأفادت الجامعة بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و747 ألفا و927 حالة.