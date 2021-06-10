الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لتشغيل المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية بالشروق

كتب أحمد حسن

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأنه جارٍ الإنتهاء من التجهيزات الأخيرة لتشغيل باقي المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية الواقعة في قلب مركز خدمات المدينة 1 بمساحة 20 ألف م٢، بسعة 56 فصلا دراسيا، بخلاف مسرح ومكتبة و8 معامل، بتكلفة إستثمارية للمدرسة قاربت من 100 مليون جنيه، وذلك في ضوء دعم جهاز مدينة الشروق للمنظومة التعليمية بمختلف أنماطها من خلال ضخ الإستثمارات اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التجهيزات تشتمل على إنهاء أعمال كل من منظومة الحريق بكامل مشتملاتها، والنظام الصوتى وكاميرات المراقبة، وتركيب مُكيفات الهواء ووحدات الإضاءة، موضحا أن تلك الأعمال تغطى جميع ملحقات المدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة، بدايةً من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، علاوةً على تجهيز منطقة الملاعب التى تشتمل على ملعب كرة قدم خماسى بمدرج يسع 200 طالب وملعب ثلاثى لرياضات كرة (الطائرة - السلة -اليد).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المدرسة يعمل بها مرحلة رياض الأطفال منذ العام الدراسى 2019/2020، ومع بداية العام الدراسى القادم 2021/2022، ستصبح جاهزة لإستكمال المراحل التعليمية بكامل طاقتها تلبية لرغبات قطاع عريض من سكان مدينة الشروق.