الاستخبارات العراقية: ضبط عبوات ناسفة وألغام وأدوات تفجير فى الأنبار

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، ضبط كمية من الألغام والعبوات الناسفة وأدوات تستخدم في التفجير بمحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وأوضحت المديرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط 63 صاعق تفجير، و60 مسطرة تفجير، إضافة إلى 48 عبوة مختلفة الأشكال، و15 لغمًا مضادًا للدروع بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وأشارت إلى أن قوات هندسة الفرقة السابعة تمكنت من تدمير المواد بدون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وكانت قيادة شرطة محافظة الأنبار قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تمكنت من العثور على 50 عبوة ناسفة خلال عمليات أمنية غرب العراق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.