ريهام عبد الله

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من أن 9 ملايين طفل إضافى معرضين لأن يكونوا ضحايا لعمالة الأطفال بسبب جائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن 160 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم هم ضحايا لعمالة الأطفال.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"160 مليون طفل في جميع أنحاء العالم هم ضحايا عمالة الأطفال، وقد تركت جائحة كوفيد 19، 9ملايين طفل إضافى معرضين للخطر".



الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى قال مدير منظمة العمل الدولية، جاى رايدر إن فعاليات السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال انطلقت يناير الماضى فى حدث افتراضى للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن عدة فاعليات ستتخلل هذه السنة لرفع مستوى الوعي بشأن قضية عمالة الأطفال مذكرا بالتعهد التى قطعه العالم بالعمل على إنهاء عمالة الأطفال بحلول عام 2025 .