اليوم السابع
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الأحوال المدنية توفد مأموريات لمنازل المرضى لاستخراج بطاقات رقم قومى

الخميس، 10 يونيو 2021 11:31 ص
الأحوال المدنية توفد مأموريات لمنازل المرضى لاستخراج بطاقات رقم قومى جانب من استخراج بطاقة الرقم القومي
كتب محمود عبد الراضي

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أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ( لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمنازلهم بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، وحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفي   إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

 


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