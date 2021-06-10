اعترافات عاطل بسرقة كابلات الكهرباء بمنطقة النزهة تقوده للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة الكابلات الكهربائية في منطقة النزهة، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، وقال إنه تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الشوارع والطرق ووضعها في "تروسيكل" ، مشيرا الى أنه يسرق الكابلات من أعمدة الإنارة، ويبيعها لتاجر خردة بعد تجميعها، لتأمر النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنح .

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطل لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد التصرف فيها بالبيع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام، وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة – كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.