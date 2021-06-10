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استشهاد طفل فلسطينى وإصابة آخر فى انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلى على غزة

الخميس، 10 يونيو 2021 05:12 م
استشهاد طفل فلسطينى وإصابة آخر فى انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلى على غزة غزة
كتب محمد جمال

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شيع عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، طفلا استشهد فى انفجار "جسم مشبوه من مخلفات الحرب الإسرائيلية" الأخيرة بشرق مدينة غزة، بحسب " روسيا اليوم".

وأكد مصدر طبي في غزة "استشهاد الطفل عبيدة الدحدوح وإصابة شقيقه بجروح، في انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية". 

وقال سيف الدحدوح، والد الطفل لوسائل إعلام فرنسية "سمعت صوت انفجار فنزلت للشارع وجدت أبنائي الاثنين على الأرض، أحدهما شهيد والآخر مصاب، وهو الآن في غرفة العمليات في المستشفى".

وأوضح: "مسك ابناي قطعة حديدية من مخلفات الحرب وجداها في الأرض المقابلة للمنزل، ولا اعرف كيف انفجرت بهما".

وخلف التصعيد الأخير في غزة، الذي استمر 11 يوما، 260 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا ، بحسب وزارة الصحة في القطاع. 

 


غزة

فلسطين

قصف غزة

الاحتلال الإسرائيلى

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