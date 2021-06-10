استجابة لرواد مصيف بلطيم.. تشغيل تجريبى لبوابة شاطئ الأمل لاستقبال المصطافين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للتشغيل التجريبي لبوابة "شاطئ الأمل" بمدينة مصيف بلطيم، وذلك تسهيلاً علي المصطافين، ومنعاً للتكدس، ومتابعة آخر التطورات والمستجدات في أعمال تركيب بندورات وتركيب بلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، تأكيد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة السعي لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.

جدير بالذكر؛ أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ كلف بعمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.



تشغيل-تجريبي-لبوابة-شاطئ-الأمل-لاستقبال-المصطافين-(1)



تشغيل-تجريبي-لبوابة-شاطئ-الأمل-لاستقبال-المصطافين-(2)



تشغيل-تجريبي-لبوابة-شاطئ-الأمل-لاستقبال-المصطافين-(3)



تشغيل-تجريبي-لبوابة-شاطئ-الأمل-لاستقبال-المصطافين-(4)