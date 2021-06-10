إغلاق كوبرى العبور "جهينة سابقا" جزئيا بالاتجاهين 15 يوما لإصلاح الفواصل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء فى أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين (جهينة سابقا) الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر، وذلك تفادياً لأى تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقاً ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / 6 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 27 / 6 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركه المرور.

ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.