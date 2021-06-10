إعداد منظومة لحصر أراضى ومنشآت الدولة ضمن مشروع حوكمة الأصول ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، السيد بلال حبش نائب المحافظ بعقد اجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بشأن حصر أراضى ومنشآت الدولة وأجهزتها بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بحوكمة أصول الدولة، حيث حضر الاجتماع عزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة، وهبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والجهات الحكومية المعنيين.

وناقش نائب المحافظ مع التنفيذيين ما تم تنفيذه من تكليفات وتوجيهات فى اجتماعات سابقة والتى تضمنت الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات المطلوبة لإعداد منظومة تتضمن حصر أصول وأراضى ومنشآت الدولة عن طريق الوحدات المحلية والمديريات، يشتمل على معلومات وبيانات كاملة عن الأصول ومستندات الملكية لها عقود موثقة ومسجلة أو صادر بشأنها قرارات جمهورية أو وزراية، وأن يتم التأكد من دقة وصحة البيانات الواردة فى الحصر وأن تكون مطابقة لما عليه الوضع على الطبيعة.

وشدد "حبش" على مسؤولى الجهات التنفيذية بأهمية تنفيذ توجيهات المحافظ وسرعة إنجاز ما تم الاتفاق من قيام رئيس كل قطاع أو جهة سواء أكانت (وحدة محلية، مديرية، هيئة..) بحصر كافة المنشآت والأصول والأراضى التابع للجهة رئاسته وبيان موقفها ووضعها الحالى وإعداد تقرير واف بكافة البيانات المطلوبة وفق النموذج المعد لذلك، مع إعداد وتجهيز نسختين من الحصر إحداهما ورقية والأخرى رقمية ليتسنى عرضها على المحافظ.