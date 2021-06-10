إصابة طالب صدمه قطار سكة حديد فى بنى سويف

بني سويف هاني فتحي

أصيب طالب، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد الواسطي شمال محافظة بنى سويف وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بإصابة طالب بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد الواسطي شمال المحافظة.

ونقلت سيارة الإسعاف شاب 18 عاما، مقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.