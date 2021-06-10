أوغندا تنتقد عدم المساواة في توزيع لقاح ضد "كورونا"

(أ ش أ)

انتقدت مسؤولة بارزة بوزارة الصحة في أوغندا ما وصفته بعدم المساواة في توزيع اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى معاناة الدول النامية في الحصول عليه.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ديانا أتواين - في تصريحات خاصة لتلفزيون (سي إن إن) الأمريكي : "نعيش في عالم اللامساواة ونرى ذلك جليًا في عملية توزيع اللقاحات..كل الأرواح مهمة أيا كان موقعها سواء في أفريقيا أو في الدول المتقدمة".

وأضافت: "لقد أحزنني أن الدول التي كانت تدعم وتنقذ الدول النامية قد قررت حجب اللقاحات ومنحها للأطفال رغم أنهم الفئة الأقل عرضة للخطر".

وتابعت قائلة: "لا أعرف متى سيتم تطعيم الشعب بالكامل في البلاد؛ لأن اللقاحات غير موجودة وغير متاحة للشراء في الوقت الذي تقدم فيه الدول الغربية اللقاح للأطفال وتتجه نحو إعادة الفتح بالكامل".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ما تمتلكه أوغندا من لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، في الوقت الحالي، يقل عن 20 ألف جرعة وذلك بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات.