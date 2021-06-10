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أمن أسيوط يحبط مشاجرة بين عائليتن فى الفتح ويحرز 9 قطع سلاح

الخميس، 10 يونيو 2021 11:49 ص
أمن أسيوط يحبط مشاجرة بين عائليتن فى الفتح ويحرز 9 قطع سلاح حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة طرفى مشاجرة بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بدائرة المركز لوجود خلافات بينهما.

 عقب تقنين الإجراءات قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة الفتح.. أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 9 قطع سلاح نارى) عبارة عن (رشاش- 8 بنادق آلية)  بحوزة (عدد 8 متهمين "من طرفى المشاجرة").

 

 

 


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