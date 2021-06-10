أطعمة منزلية لعلاج الحموضة.. تناول العسل مع الليمون والموز والزبادى

كتبت مروة هريدى

يكشف الخبراء عن أن أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا هو الحموضة، والتي يمكن أن تسبب حرقة في المعدة والشعور بالحرقان في الصدر والمعدة والحلق والشعور بعدم إراحة فى البطن وخاصة على المعدة الفارغة كما قد تسبب الغثيان أو ربما القيء والإمساك، وتنتج الحوضة عن تهيج أنابيب الطعام بسبب حمض المعدة أو الصفراء، وقد تتسبب أحيانًا فى النوبات المتكررة من حرقة المعدة (أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع)، وهناك مجموعة من الأطعمة هى بمثابة علاجات منزلية لمحاربة الحموضة بشكل طبيعي، وفقًا لما ذكره موقع "فوتى تى فى".

- فيما يلى.. 5 أطعمة لمحاربة الحموضة:

للتغلب على مشكلة الحموضة ، يجب على المرء أن يحافظ على نمط حياة صحي، أي تناول الطعام في الوقت المناسب وفي وضعية الجلوس ومضغ الطعام جيدًا والجلوس في وضع مستقيم لمدة نصف ساعة على الأقل بعد الوجبة، حيث تساعد الوجبات الصغيرة المتكررة على عكس الوجبات الثقيلة، والتمارين الرياضية المنتظمة، في الحفاظ على هذا الأمر تحت السيطرة.

1- الحليب والزبادي

الحليب هو علاج مثالي للحموضة خاصة الحليب البارد أو بدرجة حرارة الغرفة، حيث يخفف الحموضة على الفور، فهو مضاد طبيعى لها لأنه غني بأملاح الكالسيوم التى تحيد الحمض، أما الزبادي فهو طريقة أخرى للتحكم في الحموضة، حيث بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم فهو أيضًا بروبيوتيك طبيعي يوفر أمعاء أكثر صحة وهضم أفضل.

2- العسل

أظهرت الأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ يساعد في علاج الحموضة، حيث إن إضافة بعض الليمون إليه يجعله عامل قلوي جيد يعمل على تحييد الحمض في المعدة.

3- الفواكه الحمضية

تترك الفواكه الحمضية مثل البرتقال رمادًا قلويًا مما يؤدي إلى تحييد الأحماض فى المعدة، كما أنها تضيف الألياف التي تحسن الهضم والصحة، ويعتبر تناول فواكه طازجة يوميًا استراتيجية جيدة للتحكم في الحموضة، كما تعتبر الفاكهة خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة التى يعد تناولها بين الوجبات طريقة جيدة للتحكم في الحموضة التي تضر بطانة المعدة.

4- الموز

يعتبر الموز أيضًا فاكهة مفيدة للغاية لمعدتك ويوصى بتضمينه فى النظام الغذائى، فهو مصدر غنى بالألياف التى تساعد فى تحسين الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على زيادة إنتاج المخاط فى المعدة مما يؤدى إلى تقليل تكوين الأحماض الزائدة.

5- اللبان

مضغ اللبان يعتبر طريقة جيدة لمحاربة حموضة المعدة خاصة اللبان الخالى من السكر الذى يساعد في زيادة إنتاج اللعاب وتطهير المريء من الأحماض المؤلمة.