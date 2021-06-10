أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:



‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيه.

- الخيار بـ 7 جنيه.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.

الباذنجان العروس ٧.٥ جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيهات.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.

- الليمون بـ 25 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر 17 جنيها

العنب الأبيض 17.5 جنيها

الباميا الخضراء 18

- البرتقال البلدى بـ5 جنيها

