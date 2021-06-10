أخبار مصر.. مجلس الوزراء: 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع البترول.

وبدأ الوزير عرض المشروعات بموقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا الأمر، مشيرأً إلى أن 12.2 مليون وحدة سكنية تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي، بما يخدم حوالي 51.8 مليون مواطن، مؤكداً أن نسبة 49% من هذا الرقم تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فحسب، لافتا إلى أن متوسط معدل التوصيل الأسبوعي يبلغ حالياً 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع بنهاية يونيو 2021 تحقيق الخطة لتوصيل 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام 2021/2020، موضحاً أن هذ المشروع تسبب في تحقيق وفر يقدر بحوالي 219 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابلها من دعم.

كما عرض وزير البترول موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهل ذلك بموقف خدمة قرى المبادرة بالغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى، موضحاً أن هناك 59 قرية منها تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، و17 قرية جار تنفيذ الغاز بها من خلال المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لدعم توصيل المنازل، كما أن هناك 1327 قرية من المقرر خدمتها بالغاز من خلال المبادرة بتكلفة 16.5 مليار جنيه، من بينها قرى منفذ لهم صرف صحي ويتم دراسة توصيلها بالغاز الطبيعي، وأخرى مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي وسيتم البدء في تنفيذها فور نهو الصرف الصحي بهم.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية.

اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية ، وإشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وفاة عودة حسن عودة الشخصية الحقيقية لـ"أبو منونة" بطل فيلم الممر

توفى اليوم فى مدينة العريش بشمال سيناء عودة حسن عودة صلاح أبو منونة البطل الحقيقى لفيلم الممر، والبطل من عائلة أبو منونة إحدى عائلات عشيرة "السلاميين" من عشائر قبيلة السواركة، وكان قضى فترة قعيد الفراش أسيرا لسكتة دماغية جعلته لا يستطيع التحدث.

وقال الشيخ حسين نجل الفقيد، إن والده البطل من مواليد شهر ديسمبر من عام 1941 وهو ابن من بين 7 أشقاء ذكور و5 إناث للشيخ حسن أبو منونة شيخ عشيرة "السلاميين" إحدى عشائر قبيلة السواركة بالعريش، وقام بدوره ضمن بطولات اهل سيناء ضد الاحتلال الإسرائيلى بعمليات فدائية خاصة محفوظة فى سجلات بطولات أبناء الوطن.

وقال إن بدايته كانت فى أواخر الخمسينيات بالالتحاق بالقوات المسلحة كمجند عادى، واختياره للمشاركة فى حرب اليمن، وبعد عودته وعندما هاجرت أسرته ضمن المهاجرين لجزيرة سعود بالشرقية بعد احتلال سيناء تبقى هناك، ووقع عليه الاختيار ليكون ضمن منظمة سيناء العربية التى تشكلت من أبناء سيناء كخلايا مقاومة للاحتلال الاسرائيلى لسيناء.

إغلاق كوبرى العبور "جهينة سابقا" جزئيا بالاتجاهين 15 يوما لإصلاح الفواصل

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء فى أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين (جهينة سابقا) الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر، وذلك تفادياً لأى تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقاً ) بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / 6 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 27 / 6 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركه المرور.

ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الصحة: 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك قيد التحليل بهيئة الدواء

قالت وزارة الصحة والسكان إن الـــ 500 ألف جرعة التي تم استقبالها مؤخرا من لقاح سينوفاك الصينى تخضع حاليا للتحاليل والفحص من جانب معامل هيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" فى مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى فى شهر أبريل الماضى، لافتة إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.



وذكرت أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التى أجريت على اللقاح فى 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلى - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، موضحة أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى.

الهلال الأحمر المصرى و"الهجرة الدولية" يقدمان 20 طن من المساعدات لقطاع غزة

نظمت بعثة الهجرة الدولية فى مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، اليوم الخميس، مبادرة تبرعات لأدوات طبية، بالإضافة إلى تبرعات عينية وغذائية لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة الفئات المهاجرة والنازحة من غزة إلى مصر.

جاء ذلك بحضور دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى ولوران دى بورك ممثل المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، ورامى الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى.

ومن جانبه، قال لوران دى بورك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر أنه "لا يمكننى إخفاء فخرنا وشرفنا بأن نكون على صلة باستجابة مصر لمساعدة سكان قطاع غزة الذين نزحوا إلى مصر بسبب الأزمة الأخيرة التى مرت بها المنطقة".

انتهاء الموجة الحارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 10 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث يشهد الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .

التعليم: الامتحان النهائى للثانوية العامة يتطلب طباعة 9 ملايين بابل شيت

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن يوم واحد من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر انطلاقه يوم 21 يونيو الجارى، يتطلب طباعة مليون بابل شيت، كما يتطلب يوم واحد في الامتحان التجريبي طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان.

وتابع وزير التربية والتعليم: الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 مليون بابل شيت، وهكذا يعني تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة، موضحا أن هناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية.

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، ما⁩ هل الإجابة في البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق، فماذا سيحتسب عند التصحيح الالكتروني ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة؟.

الأحوال المدنية توفد مأموريات لمنازل المرضى لاستخراج بطاقات رقم قومى

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ( لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمنازلهم بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، وحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.