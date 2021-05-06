CNBC: جدل حول الملكية الفكرية للقاحات.. بايدن يدعم ومصنعون يعترضون

كتبت رباب فتحى

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الأربعاء، أنها تدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا، لمساعدة الدول على تصنيع الجرعات لإنقاذ حياة مواطنيها، ولكن يبدو أن المجموعة التجارية التى تشمل صانعي اللقاحات مثل جونسون أند جونسون، وفايزر، وأسترازينكا تعترض على هذا الدعم، وفقا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.

وكتبت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة في بيان "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كورونا تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية. تؤمن الإدارة بشدة بحماية الملكية الفكرية، ولكن في خدمة إنهاء هذا الوباء، تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات".

وأضافت "مع تأمين إمداداتنا من اللقاحات للشعب الأمريكي ، ستواصل الإدارة تكثيف جهودها - بالعمل مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المحتملين - لتوسيع تصنيع اللقاح وتوزيعه. كما ستعمل على زيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج تلك اللقاحات".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

كما قال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية إن مؤسسة الأبحاث الصيدلانية ومصنعو أمريكا أعربت عن معارضتها لدعم إدارة بايدن للتنازل عن حماية الملكية الفكرية. يشمل أعضاء المجموعة التجارية صانعي اللقاحات مثل جونسون أند جونسون ، وفايزر ، وأسترازينكا.

قال ستيفن جيه أوبي ، رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي: "في خضم وباء مميت ، اتخذت إدارة بايدن خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تقوض استجابتنا العالمية للوباء وتهدد السلامة. هذا القرار سيزرع الارتباك بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويزيد من إضعاف سلاسل التوريد المتوترة بالفعل ويعزز انتشار اللقاحات المزيفة".

من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم ، بقرار الولايات المتحدة باعتباره "لحظة هائلة في الحرب ضد كورونا" تعكس "القيادة الأخلاقية" للبيت الأبيض في الكفاح من أجل إنهاء الوباء.

وبحسب ما ورد حث قادة منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء هذا الأسبوع على الكشف السريع عن تفاصيل اتفاقية للتخفيف المؤقت للقواعد التي تحمي الملكية الفكرية وراء لقاحات فيروس كورونا. يمكن للإعفاء ، الذي اقترحته جنوب إفريقيا والهند ، إزالة العقبات التي تحول دون تكثيف إنتاج اللقاحات في البلدان النامية.