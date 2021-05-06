اليوم السابع
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واردات السلع المعمرة تتراجع إلى مليار و642 مليون دولار بالربع الأخير من 2020

الخميس، 06 مايو 2021 07:00 ص
واردات السلع المعمرة تتراجع إلى مليار و642 مليون دولار بالربع الأخير من 2020 حاويات ـ أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات حكومية، تراجع إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020، وأبرزها "الثلاجات والغسالات والهواتف المحمولة، والسيارات، والتليفزيونات"، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية نحو مليار و642 مليون دولار، مقابل مليار و812 مليون دولار فى نفس الربع من العام السابق له 2019، بتراجع بلغ نحو 170 مليون دولار.
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى توزيع الواردات خلال الفترة "أكتوبر – ديسمبر"، وأن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت قيمتها 530 مليون و691 ألف دولار أكتوبر الماضى، مقابل 656 مليون و746 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 126 مليون و55 ألف دولار.
وتوضح بيانات الإحصاء، أن واردات شهر نوفمبر بلغت 607 مليون و341 ألف دولار، مقابل 511 مليون و505 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليون و836 ألف دولار، بينما سجلت واردات شهر ديسمبر الماضى نحو 504 مليون و936 ألف دولار، مقابل 644 مليون و383 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 139 مليون و447 ألف دولار.
 
وكانت واردات الهواتف المحمولة من أكثر السلع تراجعا، خاصة في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة وارداتها 123 مليون و272 ألف دولار، مقابل 199 مليون و510 ألف دولار فى ديسمبر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 76 مليون و138 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 38.2%.

سلع معمرة

جهاز الاحصاء

هواتف محمولة

اخبار الاقتصاد

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