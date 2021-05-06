اليوم السابع
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"مودرنا" تبتكر جرعة مُعززة من لقاح كورونا لمواجهة تحولات الفيروس

الخميس، 06 مايو 2021 08:00 ص
"مودرنا" تبتكر جرعة مُعززة من لقاح كورونا لمواجهة تحولات الفيروس لقاح موديرنا
(وكالات)

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أعلنت شركة "مودرنا" البريطانية للتكنولوجيا الحيوية الأربعاء، عن ابتكارها جرعة مُعززة جديدة من لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالفعل، مشيرة إلى أن هذه الجرعة أثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا الأصلي وتحولاته التي رُصدت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وذكرت الشركة في بيان، نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن بيانات المرحلة الثانية من التجارب السريرية أظهرت أن جرعة مقدارها 50 ملليجرام من لقاح مودرنا رفعت من نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الدم.

وأشارت الشركة إلى أن الجرعة المُعززة التي استهدفت بشكل خاص سلالة كورونا القادمة من جنوب أفريقيا أثبتت فعالية أكثر من جرعة اللقاح الأصلي، لافتة إلى أنها تجري تجارب حاليا على لقاح متعدد تنقسم مكوناته بالنصف بين الخليط الأصلي والخليط الذي يستهدف بشكل خاص سلالة كورونا الجنوب أفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل: "نحن متفائلون بالبيانات الجديدة التي تعزز ثقتنا في استراتيجية الجرعة المُعززة التي ينبغي أن تحمي الناس ضد التحولات الجديدة لفيروس كوفيد-19".

 

 

 


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كورونا

فيروس كورونا المتحور

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