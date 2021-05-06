اليوم السابع
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الخميس، 06 مايو 2021 12:36 ص
خالد صلاح
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مفوضية اللاجئين تشير إلى تخطي نسبة المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر 150%

الخميس، 06 مايو 2021 12:00 ص
مفوضية اللاجئين تشير إلى تخطي نسبة المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر 150% مهاجرين
ا ش ا

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أفادت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي، أن أكثر من 450 شخصا من بينهم 190 قاصرا، يجري إنزالهم بعد عمليات الإنقاذ, و6 عمليات مختلفة من قبل سفينة المنظمات غير الحكومية "سي ووتش".

وأشارت كارلوتا سامي في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم، إلى أن عملية الإنزال الأخيرة ترفع عدد الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2021م إلى 10,400 شخص، وهذا يمثل زيادة بنسبة 170 % مقارنة بعام 2020.

وأوضحت أنه منذ الساعات الأولى من يوم السبت الأول من مايو، نزل حوالي 1500 شخص في إيطاليا بعد إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي وشرطة الجمارك أو من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية في وسط البحر الأبيض المتوسط.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إيطاليا

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ايطاليا

اخبار العالم

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