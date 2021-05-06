"معلومات قانونية".. كل ما تريد معرفته عن السجل التجارى والبطاقة الضريبية

ويقول المحامى خالد محمد، إنه من خلال السجل التجاري يتم وضع بياناتك التجارية كصاحب مشروع مهما كان نشاطه، موضحًا أن السجل التجاري هو الدفتر الذي يتم كتابة وتقييد بيانات كل التجار به، وتخصيص صفحة من السجل لكل واحد على حدى تتوافر بها ال معلومات التي يتم تحديثها من آنٍ إلى آخر.

وتابع من خلال السجل التجاري تتعرف الدولة على حجم كافة النشاطات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية، وعلى أساس هذه النشاطات ونسبتها يتم وضع خطط تنمية مستقبلية بشكل متقن ودقيق، وتتمكن الدولة من معرفة الإمكانيات الخاصة بها إذا أرادت أن تقيم مشروعات، من خلال السجل التجاري يستطيع أي تاجر أن يجمع بيانات عن التجار الآخرين ويعرف كل ما يخصهم من معلومات ، تستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار من عملائها عن طريق هذا السجل التجاري.

وعن طريقة استخراج السجل التجارى، فيتم الذهاب إلى مكتب السجل التجاري التابع له صاحب المشروع، وبتقديم صورة ضوئية للبطاقة الضريبية، أو تقديم البديل الذي يفيد أنه تم فتح ملف ضرائب، وإرفاق صورة ضوئية من البطاقة العائلية أو الشخصية، على شرط أن تكون صالحة الاستعمال وتخص صاحب المشروع، وإن كان المشروع به شراكة فيتم تقديم صور البطاقات أيضًا، وتقديم عقد إيجار المكان الذي تم إنشاء المشروع عليه أو عقد الملكية الذي سوف يتم مزاولة نشاط المشروع عليه، على شرط أن تكون هذه المستندات موثقة، وتقديم صور من شركة الماء والكهرباء، وهذا لإثبات أن هناك عدادات خاصة بالمشروع.

بالإضافة لتقديم الصحيفة الجنائية والفيش والتشبيه من وزارة الداخلية، وكتابة طلب مزاولة مهنة حتى يحصل صاحب المشروع على الشهادة التي تجيز له مزاولة مهنته، في حالة عدم تقدم صاحب المشروع بنفسه للجهة المسؤولة لاستخراج السجل التجاري لابد من عمل توكيل رسمي وتقديم صورة منه وعرض الأصل على الموظف المختص من الذي تم توكيله للقيام بذلك، وتقديم صورة ضوئية لعقد المشروع إن كان به شراكة، والتقدم بكافة الوثائق الأصلية للاطلاع عليها ومقارنتها بالصور.

وعن البطاقة الضريبية، أضاف المحامى بالنقض، أن أى نشاط سواء صناعي أو تجاري لابد وأن يتم استخراج البطاقة الضريبية له، لأنها تسهل الحصول على كافة المستندات التي تخص المشروع، موضحاً أن البطاقة الضريبية خطوة مهمة جدًا لكي يبدأ صاحب المشروع نشاطه في ظل قانوني صحيح.

"خطوات استخراج البطاقة الضريبية":

1- صورة ضوئية لعقد الإيجار أو التمليك الذي يتم إقامة المشروع به، بشرط أن يكون العقد موثقًا بالشهر العقاري.

2- التقدم بإثبات شخصية مالك المشروع الأصلي، من خلال تقديم الرقم القومي أو جواز سفر ساري المدة.

3- عرض عقد المشروع إن كان هناك شركاء. تقديم صورة ضوئية تفيد القيام بتأمين عداد الكهرباء.

4- يتم كتابة طلب حتى يحصل صاحب المشروع على بطاقة الضريبية. يذهب إلى مصلحة الضرائب صاحب المشروع أو من ينوب عنه مع تقديم التوكيل الرسمي الأصل مع صورة ضوئية منه.

5 - يتم طلب الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة الضريبية وملء كافة البيانات الموجودة. يقوم صاحب الطلب بكتابة بعض البيانات فقط ويترك استكمال بعض ال معلومات لمندوب مصلحة الضرائب.

6- بعد فترة يتم إعطاء صاحب المشروع رقم السجل الضريبي، وبعد مرور ثلاثين يومًا يتم استلام البطاقة الضريبية.